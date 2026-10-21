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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Поранений окупант підірвав себе гранатою, засунувши її під бронежилет під час штурму на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано, як поранений російський військовослужбовець підриває себе гранатою під час штурму українських позицій на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно російського окупанта, який лежить на землі серед сухої трави. Поруч із ним перебувають військове спорядження та особисті речі.

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Попри поранення, росіянин продовжує рухатися. Згодом він підкладає гранату між тілом і бронежилетом.

За кілька секунд лунає вибух. Місце, де лежить окупант, огортає густий дим, а в повітря розлітаються уламки та ґрунт.

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Автор: 

армія рф (22656) самогубство (714)
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Топ коментарі
+8
От чого вони вдома так не роблять?
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21.10.2026 13:04 Відповісти
+2
Кільце гранати не можна зубами висмикувати - зуби можна попортити...!)))
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21.10.2026 13:26 Відповісти
+1
Це назло ,щоб жінці похоронні не виплатили. Самастрєл нє в счьот!
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21.10.2026 13:21 Відповісти

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