Поранений окупант підірвав себе гранатою, засунувши її під бронежилет під час штурму на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксовано, як поранений російський військовослужбовець підриває себе гранатою під час штурму українських позицій на Гуляйпільському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно російського окупанта, який лежить на землі серед сухої трави. Поруч із ним перебувають військове спорядження та особисті речі.
Попри поранення, росіянин продовжує рухатися. Згодом він підкладає гранату між тілом і бронежилетом.
За кілька секунд лунає вибух. Місце, де лежить окупант, огортає густий дим, а в повітря розлітаються уламки та ґрунт.
Топ коментарі
+8 дератизатор
показати весь коментар21.10.2026 13:04 Відповісти Посилання
+2 Luk Viktor
показати весь коментар21.10.2026 13:26 Відповісти Посилання
+1 boris petrik
показати весь коментар21.10.2026 13:21 Відповісти Посилання
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