Атака РФ на Умань: пять пострадавших, из них двое - госпитализированы
В результате российского нападения на Умань в Черкасской области на данный момент известно о пяти пострадавших.
О состоянии пострадавших рассказал глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что с ночи к медикам обратились пять местных жителей.
В частности, двое из них в настоящее время госпитализированы. Их состояние не тяжелое.
Повторный удар
Также сообщается, что около 12:00 в городе раздались новые взрывы.
"Выясняем последствия. Информация о пострадавших не поступала", — написал глава ОГА.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 21 октября войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области. Враг нанес удар по Умани.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль