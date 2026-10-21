Атака РФ на Умань: пять пострадавших, из них двое - госпитализированы

В результате российского нападения на Умань в Черкасской области на данный момент известно о пяти пострадавших.

О состоянии пострадавших рассказал глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что с ночи к медикам обратились пять местных жителей.

В частности, двое из них в настоящее время госпитализированы. Их состояние не тяжелое.

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Повторный удар

Также сообщается, что около 12:00 в городе раздались новые взрывы.

"Выясняем последствия. Информация о пострадавших не поступала", — написал глава ОГА.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 21 октября войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черкасской области. Враг нанес удар по Умани.