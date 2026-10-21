Атака РФ на Умань: п’ятеро постраждалих, з них двоє - госпіталізовані

Унаслідок російської атаки на Умань у Черкаській області наразі відомо про п’ятьох постраждалих.

Про стан потерпілих розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що із ночі до медиків звернулися п'ятеро місцевих жителів.

Зокрема, двоє з них наразі госпіталізовані. Їхній стан не тяжкий.

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Повторний удар

Також повідомляється, що близько 12:00 у місті пролунали нові вибухи.

"Наслідки з’ясовуємо. Інформація про постраждалих не надходила", - написав голова ОВА.

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Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області. Ворог поцілив по Умані.