Атака РФ на Умань: п’ятеро постраждалих, з них двоє - госпіталізовані
Унаслідок російської атаки на Умань у Черкаській області наразі відомо про п’ятьох постраждалих.
Про стан потерпілих розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що із ночі до медиків звернулися п'ятеро місцевих жителів.
Зокрема, двоє з них наразі госпіталізовані. Їхній стан не тяжкий.
Повторний удар
Також повідомляється, що близько 12:00 у місті пролунали нові вибухи.
"Наслідки з’ясовуємо. Інформація про постраждалих не надходила", - написав голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області. Ворог поцілив по Умані.
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