Россия атаковала Чортков на Тернопольщине: четверо пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)
Российские войска нанесли удар по городу Чорткив в Тернопольской области, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вследствие российской атаки БПЛА по городу Чорткив пострадали 3 человека, среди них 2 детей, 2010 года рождения.
Также повреждено хозяйственное здание, возник пожар. К ликвидации последствий атаки привлечены пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейские и представители других служб.
Обновленная информация
Позже стало известно о еще одном травмированном вследствие атаки вражеского БпЛА на Чертков.
Итак, в общей сложности сегодня пострадали четыре человека: 1 взрослая женщина и 3 несовершеннолетних. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
У пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести – госпитализированы двое из них.
Последствия атаки
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