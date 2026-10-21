Россия атаковала Чортков на Тернопольщине: четверо пострадавших, в том числе трое несовершеннолетних. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Российские войска нанесли удар по городу Чорткив в Тернопольской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, вследствие российской атаки БПЛА по городу Чорткив пострадали 3 человека, среди них 2 детей, 2010 года рождения.



Также повреждено хозяйственное здание, возник пожар. К ликвидации последствий атаки привлечены пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейские и представители других служб.

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Обновленная информация

Позже стало известно о еще одном травмированном вследствие атаки вражеского БпЛА на Чертков.

Итак, в общей сложности сегодня пострадали четыре человека: 1 взрослая женщина и 3 несовершеннолетних. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

У пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести – госпитализированы двое из них.

Последствия атаки







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