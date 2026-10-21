РФ атакувала Чортків на Тернопільщині: четверо постраждалих, зокрема троє неповнолітніх. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська завдали удару по місту Чортків у Тернопільській області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок російської атаки БпЛА по місту Чортків постраждали 3 людей, серед них 2 дітей, 2010 року народження
Також пошкоджена господарська будівля, виникла пожежа. До ліквідації наслідків атаки залучені пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо про ще одного травмованого внаслідок атаки ворожого БпЛА на м.Чортків.
Отже, загалом сьогодні постраждало четверо осіб: 1 доросла жінка та 3 неповнолітніх. Усім надано необхідну медичну допомогу.
У постраждалих зафіксовано травми різного ступеня тяжкості - госпіталізовані двоє з них.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль