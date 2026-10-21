Оккупанты нанесли удар по центру Славянска: известно о пяти раненых, среди них — дети. ВИДЕО
Сегодня, 21 октября, российские войска в очередной раз нанесли удар по центру Славянска в Донецкой области, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал город около 17:00. Попадания пришлись вблизи многоэтажных домов.
На данный момент известно о пяти раненых. Среди них двое детей — мальчики 7 и 13 лет — и девушка, которой позавчера исполнилось восемнадцать.
Последствия атаки
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