Оккупанты нанесли удар по центру Славянска: известно о пяти раненых, среди них — дети. ВИДЕО

Сегодня, 21 октября, российские войска в очередной раз нанесли удар по центру Славянска в Донецкой области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг атаковал город около 17:00. Попадания пришлись вблизи многоэтажных домов.

На данный момент известно о пяти раненых. Среди них двое детей — мальчики 7 и 13 лет — и девушка, которой позавчера исполнилось восемнадцать.

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Последствия атаки

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