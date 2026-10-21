Окупанти вдарили по Слов’янську: відомо про вісьмох поранених, серед них - діти. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 21 жовтня, російські війська вчергове вдарили по центру Слов’янська в Донецькій області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог атакував місто близько 17:00. Влучання прийшлися поблизу багатоповерхових будинків.

На цей час відомо про пʼятьох поранених. Серед них дві дитини - хлопчики 7-ми та 13-ти років, та дівчина, якій позавчора виповнилося вісімнадцять.

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Оновлена інформація

Пізніше начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Слов’янську. Серед постраждалих - двоє дітей, хлопчики 7 і 13 років.

Протягом дня ворог неодноразово атакував місто, зокрема керованими авіабомбами та FPV-дроном. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, готель, крамницю і 3 автомобілі, ще 5 автівок знищені.

Філашкін вкотре звернувся до батьків: "Бережіть своїх дітей. Не чекайте, поки наступний російський удар припаде на ваш будинок чи двір. На Донеччині немає безпечних місць. Евакуюйтеся до більш безпечних регіонів України. Жоден дім і жодні обставини не варті дитячого життя".

Наслідки атаки

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