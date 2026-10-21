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Новости РФ потеряла самолет штурмовик
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Второй за день истребитель Су-30 разбился в РФ: экипаж погиб, — российские СМИ

В России во второй раз в течение 21 октября заявили о потере своего самолета Су-30.

Об этом пишут российские СМИ, в частности ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Российские каналы сообщили, что экипаж погиб.

Истребитель Су-30
Фото: В России разбился ещё один Су-30
Истребитель Су-30
Фото: В России разбился ещё один Су-30

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Что предшествовало?

  • Ранее в тот же день истребитель Су-30СМ разбился в Калининградской области РФ — в Черняховском районе между Тимофеевкой и Зеленым Бором.
  • В Минобороны РФ сообщили, что авария произошла во время планового тренировочного полета. Экипаж катапультировался, угрозы жизни пилотов нет.

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Автор: 

россия (90035) самолет (3917)
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Топ комментарии
+27
Дронові удари по НПЗ і керосин, розведений ослиною мочею, роблять чудеса.
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21.10.2026 21:07 Ответить
+24
Так дЄржать!
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21.10.2026 21:04 Ответить
+13
Бог любить троїцу: чекаємо ... на ще, ще і ще. Добрі новини.
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21.10.2026 21:08 Ответить

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