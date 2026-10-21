Второй за день истребитель Су-30 разбился в РФ: экипаж погиб, — российские СМИ
В России во второй раз в течение 21 октября заявили о потере своего самолета Су-30.
Об этом пишут российские СМИ, в частности ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Российские каналы сообщили, что экипаж погиб.
Что предшествовало?
- Ранее в тот же день истребитель Су-30СМ разбился в Калининградской области РФ — в Черняховском районе между Тимофеевкой и Зеленым Бором.
- В Минобороны РФ сообщили, что авария произошла во время планового тренировочного полета. Экипаж катапультировался, угрозы жизни пилотов нет.
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