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Новини РФ втратила літак
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Другий за день винищувач Су-30 розбився в РФ: екіпаж загинув, - росЗМІ

У Росії вдруге за 21 жовтня заявили про втрату свого літака Су-30.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Російські канали повідомили, що екіпаж загинув.

Винищувач Су-30
Фото: У Росії розбився ще один Су-30
Винищувач Су-30
Фото: У Росії розбився ще один Су-30

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Що передувало?

  • Раніше цього ж дня винищувач Су-30СМ розбився у Калінінградській області РФ — у Черняхівському районі між Тимофіївкою та Зеленим Бором.
  • У Міноборони РФ казали, що аварія сталася під час планового тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає.

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Автор: 

росія (48322) літак (2634)
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Топ коментарі
+35
Дронові удари по НПЗ і керосин, розведений ослиною мочею, роблять чудеса.
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21.10.2026 21:07 Відповісти
+34
Так дЄржать!
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21.10.2026 21:04 Відповісти
+20
Бог любить троїцу: чекаємо ... на ще, ще і ще. Добрі новини.
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21.10.2026 21:08 Відповісти

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