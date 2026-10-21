Другий за день винищувач Су-30 розбився в РФ: екіпаж загинув, - росЗМІ

У Росії вдруге за 21 жовтня заявили про втрату свого літака Су-30.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Російські канали повідомили, що екіпаж загинув.

Фото: У Росії розбився ще один Су-30

Фото: У Росії розбився ще один Су-30

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два російські винищувачі Су-35С зіткнулись у Курській області РФ: один пілот загинув

Що передувало?

Раніше цього ж дня винищувач Су-30СМ розбився у Калінінградській області РФ — у Черняхівському районі між Тимофіївкою та Зеленим Бором.

У Міноборони РФ казали, що аварія сталася під час планового тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає.

Також читайте: Уражено літаки Су-33, МіГ-29, позицію ЗРК С-400 у Геленджику та елементи ворожої ППО, - Мадяр. ВIДЕО