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Другий за день винищувач Су-30 розбився в РФ: екіпаж загинув, - росЗМІ
У Росії вдруге за 21 жовтня заявили про втрату свого літака Су-30.
Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Російські канали повідомили, що екіпаж загинув.
Що передувало?
- Раніше цього ж дня винищувач Су-30СМ розбився у Калінінградській області РФ — у Черняхівському районі між Тимофіївкою та Зеленим Бором.
- У Міноборони РФ казали, що аварія сталася під час планового тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає.
Топ коментарі
+35 Tema9
показати весь коментар21.10.2026 21:07 Відповісти Посилання
+34 Грицько Злий
показати весь коментар21.10.2026 21:04 Відповісти Посилання
+20 Irina Melodia
показати весь коментар21.10.2026 21:08 Відповісти Посилання
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