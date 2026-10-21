Ромы и ЛГБТИ остаются уязвимыми перед языком вражды в Украине, — доклад Еврокомиссии

Украина добилась прогресса в обеспечении равенства, однако должна усилить защиту ромов и ЛГБТИ, а также борьбу с преступлениями на почве ненависти. Об этом говорится в новом докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью Совета Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе ЕКРН по Украине, обнародованном 21 октября в Страсбурге.

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Украина добилась прогресса в сфере равенства

В докладе отмечается, что с июня 2017 года Украина добилась положительных изменений во многих сферах. В частности, активизировалась работа Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, расширилась подготовка полицейских к расследованию преступлений на почве ненависти и были приняты стратегии по поддержке ромской общины.

Эксперты также отметили улучшение отношения общества к равенству ЛГБТИ.

В то же время ромы и ЛГБТИ остаются уязвимыми к языку вражды. Кроме того, часть преступлений на почве ненависти до сих пор рассматривается как обычные правонарушения.

"Многие случаи преступлений на почве ненависти по-прежнему неверно квалифицируются и преследуются как обычные правонарушения, в частности хулиганство", — отмечается в документе.

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ЕКРН определила две приоритетные задачи для Украины

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью предоставила украинским властям 15 рекомендаций. Две из них были определены как приоритетные.

Первая предусматривает проведение совместно с общественными организациями информационных кампаний против языка вражды, в частности в отношении ромови ЛГБТИ.

Вторая касается помощи ромам, не имеющим документов, удостоверяющих личность. Для этого предлагается создать рабочую группу, которая будет выявлять таких людей и содействовать оформлению документов, в частности путем упрощения административных процедур.

Выполнение этих рекомендаций ЕКРН проверит в ходе промежуточного мониторинга не позднее чем через два года после публикации доклада.

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Среди других рекомендаций — противодействие буллингу в школах из-за неприятия ЛГБТИ, улучшение доступа к медицинской помощи, обеспечение качественного образования для детей ромов и предоставление омбудсмену достаточных кадровых и финансовых ресурсов.

Доклад охватывает период с июня 2017 года по март 2026 года и учитывает обстоятельства российской агрессии. В то же время в нем не дается оценка ситуации на временно оккупированных территориях и положения украинцев, вынужденно выехавших за границу. Последний вопрос ЕКРН рассматривает в рамках мониторинга других стран.

Ранее сообщалось, что в новый Гражданский кодекс внесут поправки, касающиеся военных и репродуктологии, а также будут искать компромисс с ЛГБТК+ и Советом церквей.