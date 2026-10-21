Роми та ЛГБТІ залишаються вразливими до мови ворожнечі в Україні, - доповідь Єврокомісії

Україна досягла прогресу в забезпеченні рівності, однак має посилити захист ромів і ЛГБТІ та боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті. Про це йдеться в новій доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості Ради Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у доповіді ЄКРН щодо України, оприлюдненій 21 жовтня у Страсбурзі.

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Україна досягла прогресу у сфері рівності

У доповіді зазначається, що з червня 2017 року Україна досягла позитивних змін у багатьох сферах. Зокрема, активізувалася робота Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розширилася підготовка поліцейських до розслідування злочинів на ґрунті ненависті та були ухвалені стратегії щодо підтримки ромської громади.

Експерти також відзначили поліпшення суспільного ставлення до рівності ЛГБТІ.

Водночас роми та ЛГБТІ залишаються вразливими до мови ворожнечі. Крім того, частину злочинів на ґрунті ненависті досі розглядають як звичайні правопорушення.

"Багато випадків злочинів на ґрунті ненависті й надалі невірно кваліфікуються та переслідуються як звичайні правопорушення, зокрема хуліганство", — наголошується в документі.

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ЄКРН визначила два пріоритетні завдання для України

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості надала українській владі 15 рекомендацій. Дві з них визначили пріоритетними.

Перша передбачає проведення спільно з громадськими організаціями інформаційних кампаній проти мови ворожнечі, зокрема щодо ромів і ЛГБТІ.

Друга стосується допомоги ромам, які не мають документів, що посвідчують особу. Для цього пропонується створити робочу групу, яка виявлятиме таких людей і сприятиме оформленню документів, зокрема через спрощення адміністративних процедур.

Виконання цих рекомендацій ЄКРН перевірить під час проміжного моніторингу не пізніше ніж через два роки після публікації доповіді.

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Серед інших рекомендацій — протидія булінгу в школах через неприйняття ЛГБТІ, поліпшення доступу до медичної допомоги, забезпечення якісної освіти для ромських дітей і надання Омбудсману достатніх кадрових та фінансових ресурсів.

Доповідь охоплює період із червня 2017 року до березня 2026 року та враховує обставини російської агресії. Водночас вона не оцінює ситуацію на тимчасово окупованих територіях і становище українців, які вимушено виїхали за кордон. Останнє питання ЄКРН розглядає в межах моніторингу інших країн.

Раніше повідомлялося, що до нового Цивільного кодексу внесуть правки щодо військових і репродуктології та шукатимуть компроміс із ЛГБТК+ і Радою церков.