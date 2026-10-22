Суд в Польше оставил под стражей украинца, подозреваемого в убийстве священника в монастыре

Суд в польском Перемышле оставил под стражей на три месяца 31-летнего гражданина Украины, которого подозревают в убийстве священника и покушении на убийство еще четырех человек в монастыре бенедиктинок в городе Ярослав. В связи с состоянием здоровья мужчина и в дальнейшем будет находиться в психиатрическом стационаре под усиленной охраной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Wirtualna Polska.

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Суд отклонил апелляцию защиты

Окружной суд в Перемышле не удовлетворил апелляцию защиты Игоря М. относительно трехмесячного ареста. Решение районного суда в Ярославе от 26 сентября остается в силе.

По информации Окружной прокуратуры в Перемышле, в связи с состоянием здоровья подозреваемого его будут и дальше содержать в психиатрическом стационаре с усиленным режимом охраны.

Психиатры выявили у мужчины симптомы острого полиморфного психотического расстройства. Из-за этого он не мог участвовать в процессуальных действиях. Мог ли подозреваемый осознавать свои действия во время нападения, должна установить отдельная экспертиза.

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Что известно о нападении в монастыре

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.

Один из священников - отец Станислав - скончался от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.

По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.

Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского уезда. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.

Местные власти ввели повышенные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.

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