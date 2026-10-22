РФ развернула в США тайную кампанию влияния против кандидатов, поддерживающих Украину

Правительство РФ развернуло секретную онлайн-кампанию с целью оказания влияния на общественное мнение в США, чтобы подорвать авторитет как демократов, так и республиканцев, поддерживающих Украину, в преддверии промежуточных выборов.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Заместитель председателя Специального комитета Сената США по разведке, демократ Марк Уорнер, и высокопоставленный представитель Демократической партии в Постоянном комитете по разведке Палаты представителей Джим Хаймс сообщили журналистам в среду, что данные о действиях России изложены в секретном отчете об иностранном вмешательстве в выборы, присланном в их офисы американской разведкой в начале этой недели.

"Там настоящий карнавал", — отметил Гаймс, говоря об информационных операциях России. По его словам, они направлены на создание "ощущения хаоса и анархии".

Он добавил, что российские дезинформационные операции охватывают целый ряд тем: от подрыва доверия к американским государственным институтам до распространения сомнений в надежности машин для голосования.

Ворнер отметил, что в отчете говорится о том, что Москва использует инструменты искусственного интеллекта, чтобы ускорить распространение дезинформации и усилить ее влияние на американцев.

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В то же время законодатели не уточнили, против каких именно кандидатов направлены эти операции. Они подчеркнули, что Россия, вероятно, пытается дискредитировать любых политиков, поддерживающих Украину, независимо от их партийной принадлежности.

Кроме того, они заявили, что разведка США не обнаружила доказательств того, что Россия пыталась взломать избирательную инфраструктуру США или компьютерные сети предвыборных штабов.

Вмешательство РФ в предыдущие годы

Отмечается, что Россию давно обвиняют США и их союзники во вмешательстве в выборы. Российские разведчики были связаны со взломом Национального комитета Демократической партии и учетных записей электронной почты штабов предвыборной кампании тогдашней кандидатки в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году. В том же году Москва также поддерживала широкомасштабные кампании влияния против Клинтон.

В 2018 и 2024 годах Россию обвиняли в распространении дезинформации, направленной на оказание влияния на выборы в США.

"В ходе каждого избирательного цикла, начиная с 2016 года, Россия распространяла дезинформацию, которая… была направлена против демократов", — отметил Ворнер.

Помимо США, Россию обвиняли во вмешательстве в выборы и в других странах, в частности в Грузии, Молдове и Франции.

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Уже стали известны подробности по крайней мере одной операции, связанной с Россией. В среду компания Graphika, занимающаяся анализом информационных операций, обнародовала данные о том, что группировка Storm-1516 — связанная с Россией группа влияния, действующая с 2023 года, — создала и опубликовала в социальной сети X дипфейк-видео. В них кандидата в Сенат штата Техас Джеймса Таларико обвиняли в сексуальном насилии.

На прошлой неделе платформа X также сообщила, что удалила более 13 000 учетных записей, связанных с кампаниями по распространению дезинформации о выборах, которые проводились из России, Ирана и Китая. По словам представителей платформы, эти кампании были направлены против "кандидатов и общественных деятелей всего политического спектра".

Издание отмечает, что представители Офиса директора национальной разведки США (ODNI) не ответили оперативно на просьбу предоставить дополнительную информацию относительно секретного отчета.

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