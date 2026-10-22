РФ розгорнула у США таємну кампанію впливу проти кандидатів, які підтримують Україну

Уряд РФ розгорнув таємну онлайн-кампанію з метою впливу на громадську думку у США, щоб підірвати авторитет як демократів, так і республіканців, які підтримують Україну, напередодні проміжних виборів.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Заступник голови Спеціального комітету Сенату США з розвідки демократ Марк Ворнер і високопоставлений представник Демократичної партії в Постійному комітеті з розвідки Палати представників Джим Гаймс повідомили журналістам у середу, що дані про дії Росії викладені в секретному звіті щодо іноземного втручання у вибори, надісланому до їхніх офісів американською розвідкою на початку цього тижня.

"Там справжній карнавал", - зазначив Гаймс щодо інформаційних операцій Росії. За його словами, вони спрямовані на створення "відчуття хаосу та анархії".

Він додав, що російські дезінформаційні операції охоплюють низку тем: від підриву довіри до американських державних інституцій до поширення сумнівів у надійності машин для голосування.

Ворнер зазначив, що у звіті йдеться про те, що Москва використовує інструменти штучного інтелекту, щоб прискорити поширення дезінформації та посилити її вплив на американців.

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Водночас законодавці не уточнили, проти яких саме кандидатів спрямовані ці операції. Вони наголосили, що Росія, ймовірно, намагається дискредитувати будь-яких політиків, які підтримують Україну, незалежно від їхньої партійної належності.

Крім того, вони заявили, що розвідка США не виявила доказів того, що Росія намагалася зламати виборчу інфраструктуру США чи комп’ютерні мережі передвиборчих штабів.

Втручання РФ у попередні роки

Зазначається, що Росію давно звинувачують США та їхні союзники у втручанні у вибори. Російські розвідники були пов'язані зі зломом Національного комітету Демократичної партії та облікових записів електронної пошти штабів передвиборчої кампанії тодішньої кандидатки в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон у 2016 році. Того року Москва також підтримувала широкі кампанії впливу проти Клінтон.

У 2018 та 2024 роках Росію звинувачували в поширенні дезінформації, спрямованої на вплив на вибори у США.

"Під час кожного виборчого циклу, починаючи з 2016 року, Росія поширювала дезінформацію, яка… була спрямована проти демократів", - зазначив Ворнер.

Окрім США, Росію звинувачували у втручанні у вибори і в інших країнах, зокрема в Грузії, Молдові та Франції.

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Вже стали відомі подробиці принаймні однієї операції, пов’язаної з Росією. У середу компанія Graphika, що займається аналізом інформаційних операцій, оприлюднила дані про те, що угруповання Storm-1516 - пов’язана з Росією група впливу, яка діє з 2023 року, - створило та опублікувало в соцмережі X діпфейк-відео. У них кандидата до Сенату штату Техас Джеймса Таларіко звинувачували в сексуальному насильстві.

Минулого тижня платформа X також повідомила, що видалила понад 13 000 облікових записів, пов’язаних із кампаніями з поширення дезінформації щодо виборів, які проводилися з Росії, Ірану та Китаю. За словами представників платформи, ці кампанії були спрямовані проти "кандидатів і громадських діячів усього політичного спектру".

Видання зазначає, що представники Офісу директора національної розвідки США (ODNI) не відповіли оперативно на прохання надати додаткову інформацію щодо секретного звіту.

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