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Новости Обстрел Краматорска
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РФ ударила по Краматорску: из-под завалов частного дома извлекли тело мужчины. ФОТО

В Донецкой области в результате российского удара по Краматорску погиб мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, после российского удара БПЛА под завалами разрушенного частного дома в Краматорске спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Также сообщается, что возник пожар. Пожарные локализовали возгорание, однако из-за активности вражеской авиации и дронов были вынуждены приостановить тушение.

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Последствия атаки

РФ нанесла удар по Краматорску
РФ нанесла удар по Краматорску

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Автор: 

Краматорськ (2693) обстрел (36239) Донецкая область (13401) Краматорский район (1589)
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