РФ ударила по Краматорску: из-под завалов частного дома извлекли тело мужчины. ФОТО
В Донецкой области в результате российского удара по Краматорску погиб мужчина.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, после российского удара БПЛА под завалами разрушенного частного дома в Краматорске спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
Также сообщается, что возник пожар. Пожарные локализовали возгорание, однако из-за активности вражеской авиации и дронов были вынуждены приостановить тушение.
Последствия атаки
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