РФ ударила по Краматорську: з-під завалів приватного будинку дістали тіло чоловіка. ФОТО
На Донеччині внаслідок російської атаки по Краматорську загинув чоловік.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, після російського удару БпЛА під завалами зруйнованого приватного будинку у Краматорську рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
Також повідомляється, що виникла пожежа. Вогнеборці локалізували загоряння, однак через активність ворожої авіації та дронів були вимушені призупинити гасіння.
Наслідки атаки
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