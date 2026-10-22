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Новини Обстріл Краматорська
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РФ ударила по Краматорську: з-під завалів приватного будинку дістали тіло чоловіка. ФОТО

На Донеччині внаслідок російської атаки по Краматорську загинув чоловік.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, після російського удару БпЛА під завалами зруйнованого приватного будинку у Краматорську рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Також повідомляється, що виникла пожежа. Вогнеборці локалізували загоряння, однак через активність ворожої авіації та дронів були вимушені призупинити гасіння.

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Наслідки атаки

РФ ударила по Краматорську
РФ ударила по Краматорську

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Краматорськ (1033) обстріл (37572) Донецька область (12040) Краматорський район (1603)
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