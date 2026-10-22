РФ ударила по Краматорську: з-під завалів приватного будинку дістали тіло чоловіка. ФОТО

На Донеччині внаслідок російської атаки по Краматорську загинув чоловік.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, після російського удару БпЛА під завалами зруйнованого приватного будинку у Краматорську рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Також повідомляється, що виникла пожежа. Вогнеборці локалізували загоряння, однак через активність ворожої авіації та дронів були вимушені призупинити гасіння.

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Наслідки атаки





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