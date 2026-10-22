Дрон уничтожил бензовоз, который в сопровождении МВГ прибыл на АЗС с топливом для оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов украинского подразделения "Булава" нанесли удар по российскому бензовозу, который доставил свежую партию топлива на автозаправочную станцию, используемую для обеспечения военного транспорта оккупантов. Грузовик даже не успел припарковаться, как на него напал украинский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в начале ролика, снятого с украинского разведывательного беспилотника, показана автозаправочная станция и прилегающая дорога, по которой движется топливозаправщик.
По информации украинских военных, на этой АЗС заправляются автомобили российских оккупационных войск. Бензовоз как раз доставил очередную партию топлива.
Украинские операторы дронов дождались появления бензовоза у станции и нанесли удар по транспортному средству.
На кадрах видна мощная вспышка, после которой в районе бензовоза поднимается пламя. За считанные секунды пожар усиливается, а над местом поражения образуется густой столб черного дыма.
Разведывательный беспилотник продолжает фиксировать последствия атаки. Огонь охватывает значительную часть бензовоза, а пламя поднимается на несколько метров.
"Топлива не будет", — подытожили авторы видеозаписи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль