Дрон знищив бензовоз, який у супроводі МВГ прибув на АЗС із пальним для окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів українського підрозділу "Булава" завдали удару по російському бензовозу, який доставив свіжу партію пального на автозаправну станцію, що використовується для забезпечення військового транспорту окупантів. Вантажівка навіть не встигла припаркуватися, коли її атакував український безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на початку ролика, знятого з українського розвідувального безпілотника, показано автозаправну станцію та прилеглу дорогу, якою рухається паливозаправник.

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За інформацією українських військових, на цій АЗС заправляються автомобілі російських окупаційних військ. Бензовоз саме доставив чергову партію пального.

Українські оператори дронів дочекалися появи паливозаправника біля станції та завдали удару по транспортному засобу.

На кадрах видно потужний спалах, після якого в районі бензовоза здіймається полум'я. За лічені секунди пожежа посилюється, а над місцем ураження утворюється густий стовп чорного диму.

Розвідувальний безпілотник продовжує фіксувати наслідки атаки. Вогонь охоплює значну частину паливозаправника, а полум'я підіймається на кілька метрів.

"Палива не буде", — підсумували автори відеозапису.

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