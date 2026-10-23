В США разгорелся спор из-за ограничений Starshield для Украины, - Associated Press
После сообщений об ограничении работы спутниковой связи, которую Украина использует для военных операций, в команде Дональда Трампа возникла путаница относительно того, кто принял соответствующее решение. В то же время Украина, по данным Associated Press, до сих пор не получила четкого официального объяснения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.
В администрации президента США Дональда Трампа и среди его союзников возник спор относительно обстоятельств недавних ограничений доступа Украины к спутниковым системам. Чиновники высказывали различные версии того, что привело к перебоям в работе средств связи, важных для украинских военных, в частности для противодействия российским атакам.
Ограничения спутниковой связи вызвали беспокойство в Украине
Ограничения коснулись Starshield — военной версии спутникового сервиса Starlink компании SpaceX, который играет важную роль в обеспечении связи и работе украинских беспилотников.
На прошлой неделе эти изменения вызвали беспокойство среди украинских военных и представителей власти. По сообщениям командиров, из-за перебоев терялись беспилотники и срывались военные миссии.
В четверг, 22 октября, Трамп заявил, что сервис снова работает на полной скорости. Однако, по словам высокопоставленного европейского чиновника, осведомленного о ситуации в Украине, фактическое состояние работы Starshield не изменилось, а ограничение скорости, по его оценке, оставалось на уровне около 160 км/ч.
Как отмечает AP, Украина не получила четкого официального объяснения, кто инициировал ограничение и по каким причинам. Собеседник агентства говорил на условиях анонимности, поскольку не имел полномочий публично комментировать ситуацию.
В команде Трампа озвучивают разные версии
С прошлой недели в США продолжаются дискуссии о том, кто именно распорядился ограничить работу спутниковой сети, на которую Украина годами полагалась для противодействия российским атакам.
Сам Дональд Трамп в четверг заявил, что не отдавал такого приказа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, со своей стороны, намекнул на координацию действий Белого дома с Илоном Маском, владельцем SpaceX. В то же время государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет опровергли причастность администрации к ограничениям.
Противоречивые заявления усилили вопросы о том, кто принимал решение и кто должен отвечать за его последствия.
Сенатор США объявил о новом расследовании
Инцидент и отсутствие четких объяснений вызвали возмущение среди сторонников более жесткой политики в отношении России и союзников Украины в Конгрессе США.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь объявил о начале нового расследования обстоятельств ограничения скорости для украинских систем обороны.
На данный момент ключевыми вопросами остаются: кто инициировал ограничение Starshield, по каким причинам это произошло и возобновлена ли полноценная работа сервиса на практике.
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