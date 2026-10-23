У США виникла суперечка через обмеження Starshield для України, - Associated Press

Після повідомлень про обмеження роботи супутникового зв’язку, який Україна використовує для військових операцій, у команді Дональда Трампа виникла плутанина щодо того, хто ухвалив відповідне рішення. Водночас Україна, за даними Associated Press, досі не отримала чіткого офіційного пояснення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В адміністрації президента США Дональда Трампа та серед його союзників виникла суперечка щодо обставин нещодавніх обмежень доступу України до супутникових систем. Посадовці висловлювали різні версії того, що призвело до перебоїв у роботі засобів зв’язку, важливих для українських військових, зокрема для протидії російським атакам.

Обмеження супутникового зв’язку викликали занепокоєння в Україні

Обмеження стосувалися Starshield - військової версії супутникового сервісу Starlink компанії SpaceX, який відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку та роботі українських безпілотників.

Минулого тижня ці зміни викликали занепокоєння серед українських військових і представників влади. За повідомленнями командирів, через перебої втрачали безпілотники та зривалися військові місії.

У четвер, 22 жовтня, Трамп заявив, що сервіс знову працює на повній швидкості. Однак, за словами високопоставленого європейського чиновника, обізнаного із ситуацією в Україні, фактичний стан роботи Starshield не змінився, а обмеження швидкості, за його оцінкою, залишалося на рівні близько 160 км/год.

Як зазначає AP, Україна не отримала чіткого офіційного пояснення, хто ініціював обмеження та з яких причин. Співрозмовник агентства говорив на умовах анонімності, оскільки не мав повноважень публічно коментувати ситуацію.

У команді Трампа озвучують різні версії

Від минулого тижня у США тривають дискусії щодо того, хто саме розпорядився обмежити роботу супутникової мережі, на яку Україна роками покладалася для протидії російським атакам.

Сам Дональд Трамп у четвер заявив, що не віддавав такого наказу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, зі свого боку, натякнув на координацію дій Білого дому з Ілоном Маском, власником SpaceX. Водночас державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет заперечили причетність адміністрації до обмежень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через обмеження Starlink українські військові втратили дронів на мільйони доларів, - NYT

Суперечливі заяви посилили запитання щодо того, хто ухвалював рішення та хто має відповідати за його наслідки.

Сенатор США оголосив нове розслідування

Інцидент і відсутність чітких пояснень викликали обурення серед прихильників жорсткішої політики щодо Росії та союзників України в Конгресі США.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь оголосив про початок нового розслідування обставин обмеження швидкості для українських систем оборони.

Наразі ключовими питаннями залишаються те, хто ініціював обмеження Starshield, з яких причин це сталося та чи відновлено повноцінну роботу сервісу на практиці.