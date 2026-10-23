Россия и США хотят провести товарищеский футбольный матч между сборными
Российский футбольный союз обсуждает с Федерацией футбола США проведение товарищеского матча.
Об этом заявил в комментарии российским СМИ генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Как вы знаете, мы никогда не комментируем переговоры о проведении матчей до достижения окончательных договоренностей и подписания документов.
Мы рассматриваем возможность проведения матча со сборной США, неоднократно общались с федерацией по этому вопросу, но оценивать результативность этого общения пока рано. Могу сказать, что сейчас ситуация достаточно позитивная", — сказал он.
Что этому предшествовало?
Ранее специальный представитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли не исключил возможность проведения матчей между российскими и американскими командами, в частности по футболу и хоккею.
"Я хотел бы увидеть футбольный матч между Америкой и Россией. С участием национальных сборных, если позволят обстоятельства", — отметил Замполли.
Как известно, сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Продовжує занурювати репутацію сша ще глибше у лайно.