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Россия и США хотят провести товарищеский футбольный матч между сборными

Товарищеский матч между сборными РФ и США: что обсуждают?

Российский футбольный союз обсуждает с Федерацией футбола США проведение товарищеского матча.

Об этом заявил в комментарии российским СМИ генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Как вы знаете, мы никогда не комментируем переговоры о проведении матчей до достижения окончательных договоренностей и подписания документов.

Мы рассматриваем возможность проведения матча со сборной США, неоднократно общались с федерацией по этому вопросу, но оценивать результативность этого общения пока рано. Могу сказать, что сейчас ситуация достаточно позитивная", — сказал он.

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Что этому предшествовало?

Ранее специальный представитель США по глобальным партнерствам Паоло Замполли не исключил возможность проведения матчей между российскими и американскими командами, в частности по футболу и хоккею.

"Я хотел бы увидеть футбольный матч между Америкой и Россией. С участием национальных сборных, если позволят обстоятельства", — отметил Замполли.

Как известно, сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале 2022 года.

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Автор: 

россия (90071) США (30814) футбол (3392)
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Топ комментарии
+6
Любов/маразм/ крепчає
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23.10.2026 09:31 Ответить
+5
Агент працює.
Продовжує занурювати репутацію сша ще глибше у лайно.
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23.10.2026 09:31 Ответить
+4
сьогодні грають зі зборною росісі, а завтра зі зборною ірану..
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23.10.2026 09:34 Ответить

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