Росія та США хочуть провести товариський футбольний матч між збірними
Російський футбольний союз обговорює з Федерацією футболу США проведення товариського матчу.
Про це заявив у коментарі росЗМІ генеральний секретар РФС Максим Митрофанов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори щодо проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей і підписання документів.
Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, неодноразово спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки зарано. Можу сказати, що зараз момент достатньо позитивний", - сказав він.
Що передувало?
Раніше спеціальний представник США з глобальних партнерств Паоло Замполлі не виключив можливість проведення матчів між російськими та американськими командами, зокрема з футболу та хокею.
"Я хотів би побачити футбольний матч між Америкою та Росією. За участі національних збірних, якщо дозволять обставини", - зазначив Замполлі.
Як відомо, збірні Росії було відсторонено від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому 2022 року.
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