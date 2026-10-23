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Росія та США хочуть провести товариський футбольний матч між збірними

Товариський матч між збірними РФ та США: що обговорюють?

Російський футбольний союз обговорює з Федерацією футболу США проведення товариського матчу.

Про це заявив у коментарі росЗМІ генеральний секретар РФС Максим Митрофанов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори щодо проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей і підписання документів.

Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, неодноразово спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки зарано. Можу сказати, що зараз момент достатньо позитивний", - сказав він.

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Що передувало?

Раніше спеціальний представник США з глобальних партнерств Паоло Замполлі не виключив можливість проведення матчів між російськими та американськими командами, зокрема з футболу та хокею.

"Я хотів би побачити футбольний матч між Америкою та Росією. За участі національних збірних, якщо дозволять обставини", - зазначив Замполлі.

Як відомо, збірні Росії було відсторонено від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому 2022 року.

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Автор: 

росія (48362) США (22991) футбол (1169)
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Топ коментарі
+17
Агент працює.
Продовжує занурювати репутацію сша ще глибше у лайно.
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23.10.2026 09:31 Відповісти
+12
сьогодні грають зі зборною росісі, а завтра зі зборною ірану..
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23.10.2026 09:34 Відповісти
+10
Любов/маразм/ крепчає
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23.10.2026 09:31 Відповісти

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