Росія та США хочуть провести товариський футбольний матч між збірними

Російський футбольний союз обговорює з Федерацією футболу США проведення товариського матчу.

Про це заявив у коментарі росЗМІ генеральний секретар РФС Максим Митрофанов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори щодо проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей і підписання документів.

Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, неодноразово спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки зарано. Можу сказати, що зараз момент достатньо позитивний", - сказав він.

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Що передувало?

Раніше спеціальний представник США з глобальних партнерств Паоло Замполлі не виключив можливість проведення матчів між російськими та американськими командами, зокрема з футболу та хокею.

"Я хотів би побачити футбольний матч між Америкою та Росією. За участі національних збірних, якщо дозволять обставини", - зазначив Замполлі.

Як відомо, збірні Росії було відсторонено від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому 2022 року.

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