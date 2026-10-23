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Новости Убийство военных
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Задержана 17-летняя девушка, которая помогала ФСБ травить военных: двое погибших. ФОТО

Правоохранители в Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которая помогала ФСБ отравлять украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

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Подробности

По указаниям российского куратора девушка фасовала наркотики и отправляла их по почте, указывая вымышленные данные отправителя. За это ей обещали не менее 5 тысяч гривен.

17-летняя девушка помогала ФСБ травить военных: есть погибшие

"Организаторы связывались с военными через Telegram и предлагали бесплатные наркотики. После получения посылок давали указание употребить их на камеру. Получатели не знали, что в капсулах содержится смертельная доза метадона.

От отравления погибли двое военных в Житомирской области. Расследуя эти убийства, полицейские установили других получателей посылок. Это позволило предотвратить еще четыре убийства — в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

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В настоящее время девушке сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору и пересылке наркотиков и психотропных веществ с целью сбыта.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Также проверяется ее причастность к другим преступлениям.

17-летняя девушка помогала ФСБ травить военных: есть погибшие

Известно, что двое погибших военных находились в СОЧ. А воины, которых удалось спасти, продолжили службу.

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Обращение к военным

И.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе обратился к военным и их близким.

"Человек, который предлагает помощь, присылает подарки или настойчиво добивается личной встречи, может выполнять задание врага. Будьте осторожны с новыми знакомствами.

Не принимайте лекарства или другие препараты, а также еду или напитки сомнительного происхождения от малознакомых людей.

Если вас склоняют что-то принять, давят или угрожают — сохраните переписку и сообщите в полицию по номеру 102. Обращайтесь и в том случае, если такая ситуация касается вашего сослуживца: эта информация может помочь вовремя предотвратить убийство", — подчеркнул он.

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Автор: 

отравление (1606) Нацполиция (17700) убийство (6853) военнослужащие (6972) Житомирская область (1594)
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Топ комментарии
+27
Це якою ж треба бути тварюкою, щоб у своїй країні вбивати своїх захисників на замовлення ФСБ?
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23.10.2026 10:23 Ответить
+17
"Організатори зв'язувалися з військовими через Telegram і пропонували безкоштовні наркотики. Після отримання посилок давали вказівку вжити їх на камеру. Отримувачі не знали, що в капсулах міститься смертельна доза метадону".
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23.10.2026 10:26 Ответить
+9
Абсолютно конченая тварь, и шо теперь её в тюрьму, кормить ,поить, одевать-обувать а там глядишь и на обмен, может лучше было бы просто вздёрнуть сучку, другим дурам в назидание..
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23.10.2026 10:32 Ответить

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