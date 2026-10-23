Задержана 17-летняя девушка, которая помогала ФСБ травить военных: двое погибших. ФОТО

Правоохранители в Житомирской области задержали 17-летнюю девушку, которая помогала ФСБ отравлять украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

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По указаниям российского куратора девушка фасовала наркотики и отправляла их по почте, указывая вымышленные данные отправителя. За это ей обещали не менее 5 тысяч гривен.

"Организаторы связывались с военными через Telegram и предлагали бесплатные наркотики. После получения посылок давали указание употребить их на камеру. Получатели не знали, что в капсулах содержится смертельная доза метадона.



От отравления погибли двое военных в Житомирской области. Расследуя эти убийства, полицейские установили других получателей посылок. Это позволило предотвратить еще четыре убийства — в Кировоградской, Запорожской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

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В настоящее время девушке сообщили о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве двух человек по предварительному сговору и пересылке наркотиков и психотропных веществ с целью сбыта.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Также проверяется ее причастность к другим преступлениям.

Известно, что двое погибших военных находились в СОЧ. А воины, которых удалось спасти, продолжили службу.

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Обращение к военным

И.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе обратился к военным и их близким.

"Человек, который предлагает помощь, присылает подарки или настойчиво добивается личной встречи, может выполнять задание врага. Будьте осторожны с новыми знакомствами.

Не принимайте лекарства или другие препараты, а также еду или напитки сомнительного происхождения от малознакомых людей.

Если вас склоняют что-то принять, давят или угрожают — сохраните переписку и сообщите в полицию по номеру 102. Обращайтесь и в том случае, если такая ситуация касается вашего сослуживца: эта информация может помочь вовремя предотвратить убийство", — подчеркнул он.

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