Затримано 17-річну дівчину, яка допомагала ФСБ труїти військових: двоє загиблих. ФОТО

Правоохоронці на Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яка допомагала ФСБ отруювати українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.

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Подробиці

За вказівками російського куратора дівчина фасувала наркотики та надсилала їх поштою, зазначаючи вигадані дані відправника. За це їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень.

"Організатори зв’язувалися з військовими через Telegram і пропонували безкоштовні наркотики. Після отримання посилок давали вказівку вжити їх на камеру. Отримувачі не знали, що в капсулах міститься смертельна доза метадону.



Від отруєння загинули двоє військових на Житомирщині. Розслідуючи ці вбивства, поліцейські встановили інших отримувачів посилок. Це дозволило запобігти ще чотирьом убивствам — у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - йдеться в повідомленні.

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Наразі дівчині повідомили про підозру у пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою та пересиланні наркотиків і психотропних речовин із метою збуту.

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Також перевіряють її причетність до інших злочинів.

Відомо, що двоє загиблих військових перебували у СЗЧ. А воїни, яких вдалося врятувати, продовжужвали службу.

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Звернення до військових

Т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе звернувся до військових та їхніх близьких.

"Людина, яка пропонує допомогу, надсилає подарунки чи наполегливо шукає особистої зустрічі, може виконувати завдання ворога. Будьте обережні з новими знайомствами.

Не приймайте ліків чи інших препаратів, а також їжі чи напоїв сумнівного походження від малознайомих людей.

Якщо вас схиляють щось ужити, тиснуть або погрожують - збережіть листування та повідомте поліцію за номером 102. Звертайтеся і тоді, коли така ситуація стосується вашого побратима: ця інформація може допомогти вчасно запобігти вбивству", - наголосив він.

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