Украина и РФ провели обмен военнопленными: 270 защитников вернулись домой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели обмен военнопленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Домой возвращаются нацгвардейцы, в частности бойцы "Азова", пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года", — отметил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, большинство освобожденных — бойцы, защищавшие Украину в Мариуполе.
"Также возвращаются защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений.
Многих незаконно осудили в России. Среди возвращающихся — пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года", — добавил он.
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