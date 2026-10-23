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Новости Обмен пленными
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Украина и РФ провели обмен военнопленными: 270 защитников вернулись домой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели обмен военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Домой возвращаются нацгвардейцы, в частности бойцы "Азова", пограничники, бойцы территориальной обороны, военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года", — отметил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, большинство освобожденных — бойцы, защищавшие Украину в Мариуполе.

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"Также возвращаются защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений.

Многих незаконно осудили в России. Среди возвращающихся — пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года", — добавил он.

Читайте: В 2026 году из российского плена вернули лишь 12 военнослужащих "Азова"

Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?

Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?
Обмін полоненими 23 жовтня 2026 року: скільки воїнів визволено?

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военнопленные (1348) обмен (1585)
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Топ комментарии
+19
По справжньому добра новина.
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23.10.2026 15:10 Ответить
+17
Дай Господи нашим Воїнам ❤️ Сили та Здоровя !!!
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23.10.2026 14:59 Ответить
+15
З поверненням вас до дому !
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23.10.2026 15:23 Ответить

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