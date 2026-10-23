Україна та РФ провели обмін військовополоненими: 270 захисників вдома. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели обмін військовополоненими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", - зазначив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, більшість визволених - воїни, які захищали Україну в Маріуполі.
"Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків.
Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль