Украинский ОПК может потерять иностранных заказчиков, если до конца года не урегулируют вопрос с экспортом, - NAUDI
Иностранные заказчики могут отказаться от предварительных договоренностей с украинскими производителями, если до конца года не удастся урегулировать вопросы, связанные с экспортом.
Об этом заявил заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.
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По словам Высоцкого, после анонсов об открытии экспорта зарубежные партнеры активизировали переговоры с украинскими компаниями, а часть контрактов уже готова к подписанию. Если государство разрешит поставки, отдельные соглашения на десятки миллионов долларов можно будет заключить буквально за три дня.
Однако он предупредил, что если до конца года не подписать эти контракты и не начать поставки, Украина может упустить эти возможности. Возвращение к этим переговорам и восстановление позиций на утраченных рынках займет от полугода до года.
Препятствия для экспорта
Так, отметил Высоцкий, среди препятствий для экспорта — двадцатипроцентный административный сбор и порядок его уплаты. Дополнительные двадцать процентов к цене могут сделать украинское оружие неконкурентоспособным. Тогда государство не получит ожидаемых поступлений, поскольку самих продаж не будет.
Заместитель главы NAUDI предлагает разделить подходы к конвенционному вооружению и высокотехнологичной продукции, в частности к дроновым системам.
Так, уникальные разработки можно продавать дороже. Зато производители традиционного вооружения конкурируют с поставщиками аналогичной продукции, и двадцатипроцентная наценка может стоить им контрактов.
Высоцкий рассказал, что Минобороны и СНБО уже подготовили предложения по открытию экспорта.
Производители ожидают, что на Ставке учтут их экономические расчеты и пересмотрят условия уплаты сбора, чтобы украинские компании могли продавать оружие за рубеж, а государство — получать от этих продаж поступления в бюджет.
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