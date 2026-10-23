Український ОПК може втратити іноземних замовників, якщо до кінця року не врегулюють експорт, - NAUDI
Іноземні замовники можуть відмовитися від попередніх домовленостей з українськими виробниками, якщо до кінця року не вдасться врегулювати питання з експортом.
Про це заявив заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Висоцький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Висоцького, після анонсів відкриття експорту закордонні партнери активізували переговори з українськими компаніями, а частина контрактів уже готова до підписання. Якщо держава дозволить поставки, окремі угоди на десятки мільйонів доларів можна буде укласти буквально за три дні.
Проте він попередив, що якщо до кінця року не підписати ці контракти й не розпочати поставки, Україна може втратити ці можливості. Повернення до цих перемовин та відновлення позицій втрачених ринків потребуватиме від пів року до року.
Перешкоди для експорту
Так, зазначив Висоцький, серед перешкод для експорту є двадцятивідсотковий адміністративний збір і порядок його сплати. Додаткові двадцять відсотків до ціни можуть зробити українську зброю неконкурентною. Тоді держава не отримає очікуваних надходжень, оскільки самих продажів не буде.
Заступник голов NAUDI пропонує розділити підходи до конвенційного озброєння та високотехнологічної продукції, зокрема дронових систем.
Так, унікальні розробки можна продавати дорожче. Натомість виробники традиційного озброєння конкурують із постачальниками аналогічної продукції, і двадцятивідсоткова націнка може коштувати їм контрактів.
Висоцький розповів, що Міноборони та РНБОО вже напрацювали пропозиції щодо відкриття експорту.
Виробники очікують, що на Ставці врахують їхні економічні розрахунки та переглянуть умови сплати збору, щоб українські компанії могли продавати зброю за кордон, а держава - отримувати від цих продажів надходження до бюджету.
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