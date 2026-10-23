Незаконно приговорил защитника Мариуполя к 19 годам лишения свободы: российскому судье сообщено о подозрении
Судья Южного окружного военного суда РФ приговорил украинского военнопленного к 19 годам лишения свободы за участие в обороне Мариуполя. Ему предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в мае 2022 года военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины защищал Мариуполь, где попал в российский плен.
В феврале 2026 года российский судья вынес незаконный приговор, признав украинского защитника виновным фактически за исполнение воинского долга и участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ.
Инструмент репрессий РФ
Установлено, что Россия использует уголовное преследование украинских военнопленных как инструмент репрессий, приравнивая их правомерное участие в вооруженном конфликте к террористической деятельности.
В соответствии с международным гуманитарным правом военнопленных нельзя привлекать к уголовной ответственности исключительно за правомерное участие в боевых действиях. По версии следствия, вынеся такой приговор, российский судья нарушил положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Что предшествовало
Отмечается, что преследование украинских военнопленных через российские суды носит системный характер.
На данный момент 20 судьям сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК Украины:
- 3 — так называемого "Верховного суда ДНР",
- 8 – Южного окружного военного суда РФ,
- 6 — 2-го Западного окружного военного суда РФ,
- 3 — Апелляционного военного суда РФ.
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