Незаконно приговорил защитника Мариуполя к 19 годам лишения свободы: российскому судье сообщено о подозрении

Судья Южного окружного военного суда РФ приговорил украинского военнопленного к 19 годам лишения свободы за участие в обороне Мариуполя. Ему предъявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в мае 2022 года военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины защищал Мариуполь, где попал в российский плен.

В феврале 2026 года российский судья вынес незаконный приговор, признав украинского защитника виновным фактически за исполнение воинского долга и участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ.

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Инструмент репрессий РФ

Установлено, что Россия использует уголовное преследование украинских военнопленных как инструмент репрессий, приравнивая их правомерное участие в вооруженном конфликте к террористической деятельности.

В соответствии с международным гуманитарным правом военнопленных нельзя привлекать к уголовной ответственности исключительно за правомерное участие в боевых действиях. По версии следствия, вынеся такой приговор, российский судья нарушил положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Что предшествовало

Отмечается, что преследование украинских военнопленных через российские суды носит системный характер.

На данный момент 20 судьям сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 УК Украины:

3 — так называемого "Верховного суда ДНР",

8 – Южного окружного военного суда РФ,

6 — 2-го Западного окружного военного суда РФ,

3 — Апелляционного военного суда РФ.

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