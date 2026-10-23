Незаконно засудив захисника Маріуполя до 19 років ув’язнення: російському судді повідомлено про підозру

Суддя Південного окружного військового суду РФ засудив українського військовополоненого до 19 років позбавлення волі за участь в обороні Маріуполя. Йому повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у травні 2022 року військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України захищав Маріуполь, де потрапив у російський полон.

У лютому 2026 року російський суддя ухвалив незаконний вирок, визнавши українського захисника винним фактично за виконання військового обов’язку та участь у бойових діях проти збройних сил РФ.

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Інструмент репресій РФ

Встановлено, що Росія використовує кримінальне переслідування українських військовополонених як інструмент репресій, прирівнюючи їхню правомірну участь у збройному конфлікті до терористичної діяльності.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права військовополонених не можна притягувати до кримінальної відповідальності лише за правомірну участь у бойових діях. За версією слідства, ухваливши такий вирок, російський суддя порушив положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Що передувало

наголошується, що переслідування українських військовополонених через російські суди має системний характер.

Наразі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, 20 суддям:

3 – так званого "Верховного суду ДНР",

8 – Південного окружного військового суду рф,

6 – 2-го Західного окружного військового суду рф,

3 – Апеляційного військового суду рф.

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