Незаконно засудив захисника Маріуполя до 19 років ув’язнення: російському судді повідомлено про підозру
Суддя Південного окружного військового суду РФ засудив українського військовополоненого до 19 років позбавлення волі за участь в обороні Маріуполя. Йому повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у травні 2022 року військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України захищав Маріуполь, де потрапив у російський полон.
У лютому 2026 року російський суддя ухвалив незаконний вирок, визнавши українського захисника винним фактично за виконання військового обов’язку та участь у бойових діях проти збройних сил РФ.
Інструмент репресій РФ
Встановлено, що Росія використовує кримінальне переслідування українських військовополонених як інструмент репресій, прирівнюючи їхню правомірну участь у збройному конфлікті до терористичної діяльності.
Відповідно до міжнародного гуманітарного права військовополонених не можна притягувати до кримінальної відповідальності лише за правомірну участь у бойових діях. За версією слідства, ухваливши такий вирок, російський суддя порушив положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Що передувало
наголошується, що переслідування українських військовополонених через російські суди має системний характер.
Наразі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, 20 суддям:
- 3 – так званого "Верховного суду ДНР",
- 8 – Південного окружного військового суду рф,
- 6 – 2-го Західного окружного військового суду рф,
- 3 – Апеляційного військового суду рф.
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