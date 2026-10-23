Из плена вернулся "Азовец" Максимчук, приговоренный в РФ к 20 годам колонии: ранее он рассказал о пытках в Таганроге
В Украину в рамках обмена пленными вернулся боец "Азова" Александр Максимчук, приговоренный к 20 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону", которой два года назад Максимчук рассказывал о пытках в СИЗО Таганрога.
Сегодня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270. Кроме того, стороны обменялись гражданскими пленными - домой вернулись шестеро украинцев и семеро россиян.
Как отмечается в издании, неофициальные списки обмененных опубликовали украинские Telegram-каналы. Среди тех, кто вернулся домой, - приговоренный в России к 20 годам колонии пленный боец "Азова" Александр Максимчук.
Боец "Азова" попал в российский плен после выхода защитников из "Азовстали"
Александр Максимчук попал в плен в мае 2022 года, когда вместе с другими украинскими военными вышел из осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе. Сначала его содержали в колонии в Оленевке, где в ночь на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли не менее 48 военнопленных. Осенью того же года его перевели в СИЗО-2 Таганрога.
В СИЗО Таганрога военного пытали электрическим током и жестоко избивали
В 2024 году Максимчука этапировали в Ростов-на-Дону. Против военного возбудили дело об участии в террористическом сообществе и прохождении подготовки с целью террористической деятельности - это стандартные обвинения, которые выдвигают пленным бойцам "Азова" в России. В Таганроге Максимчука пытали электрическим током, избивали водопроводными трубами, кулаками, ногами, завязывали глаза и руки скотчем, подвешивали вниз головой.
В декабре 2024 года российский суд приговорил Максимчука к 20 годам колонии
В декабре того же года суд вынес ему приговор - 20 лет колонии строгого режима.
После вынесения приговора Максимчук успел ненадолго поговорить с корреспондентом "Медиазоны" и рассказал о пытках в СИЗО-2 Таганрога, где с начала войны содержатся взятые в плен украинцы.
Что предшествовало
- Напомним, что 23 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными.
- Из российского плена были освобождены 261 украинский военнослужащий. Отдельно также удалось вернуть на Родину 9 гражданских лиц. Это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.
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