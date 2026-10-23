Более 500 "азовцев" до сих пор находятся в российском плену, - Прокопенко

В пятницу, 23 октября, в рамках обменавоеннопленными с РФ домой в Украину вернулись 61 военнослужащий воинской части 3057, среди них - 35 бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов". Однако в российском плену до сих пор остаются более 500 "азовцев".

Об этом в социальной сети Facebook сообщил бригадный генерал, командир группировки войск "Азов" Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение мариупольского гарнизона

"Сегодня состоялся долгожданный обмен военнопленными, в ходе которого домой вернулись 61 военнослужащий в/ч 3057, из них 35 бойцов ОЗСП "Азов". После сверхсложной 86-дневной обороны Мариуполя они провели в российском плену более четырех лет. Я приветствую побратимов на родной земле и благодарю вас за ваше мужество и верность присяге. Под ежедневными пытками, в нечеловеческих условиях вы выдержали страшные испытания и продемонстрировали силу духа и стойкость украинского воина", - написал Прокопенко.

Командир также поблагодарил всех, кто работает над обменами, пополняет обменный фонд и ищет новые решения для возвращения украинцев из плена.

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Более 500 собратьев до сих пор находятся в плену

Прокопенко подчеркнул, что обмены должны быть систематическими, а работа над ними должна стать "нашим общим государственным приоритетом".

"Работа над этим вопросом должна быть нашим общим государственным приоритетом, а обмены должны быть систематическими. В плену остаются более 500 "азовцев". Продолжаем работать над возвращением каждого из них", - добавил бригадный генерал.

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Что предшествовало

Напомним, что 23 октября Украина и Россия провели обмен военнопленными.

Из российского плена освобождены 261 украинский военнослужащий. Отдельно также удалось вернуть на Родину 9 гражданских лиц. Это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.

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