Понад 500 "азовців" досі лишаються в російському полоні, - Прокопенко

У п'ятницю, 23 жовтня, в межах обміну військовополоненими з РФ додому в Україну повернулися 61 військовослужбовець військової частини 3057, серед них – 35 бійців окремого загону спеціального призначення "Азов". Однак у російській неволі досі залишаються понад 500 "азовців".

Про це в соцмережі фейсбук повідомив бригадний генерал, командир угруповання військ "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення маріупольського гарнізону

"Сьогодні відбувся довгоочікуваний обмін військовополоненими, під час якого додому повернулись 61 військовослужбовець в/ч 3057, із них 35 бійців ОЗСП "Азов". Після надскладної 86-денної оборони Маріуполя вони провели в російському полоні більше чотирьох років. Я вітаю побратимів на рідній землі та дякую вам за вашу мужність і вірність присязі. Під щоденними тортурами, в нелюдських умовах ви витримали страшні випробування і продемонстрували силу духу та стійкість українського воїна. ", - написав Прокопенко.

Командир також подякував усім, хто працює над обмінами, поповнює обмінний фонд і шукає нові рішення для повернення українців із полону.

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Понад 500 побратимів досі в неволі

Прокопенко наголосив, що обміни мають бути систематичними, а робота над ними мають бути "нашим спільним державним пріоритетом".

"Робота над цим питанням має бути нашим спільним державним пріоритетом, а обміни мають бути систематичними. У полоні залишаються понад 500 азовців. Продовжуємо працювати над поверненням кожного із них", - додав бригадний генерал.

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Що передувало

Нагадаємо, що 23 жовтня Україна та Росія провели обмін військовополоненими.

З російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину 9 цивільних. Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.

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