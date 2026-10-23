З полону повернувся "азовець" Максимчук, засуджений у РФ до 20 років колонії: раніше він розповів про тортури в Таганрозі

В Україну в рамках обміну полоненими повернувся засуджений на 20 років колонії боєць "Азова" Олександр Максимчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону", якій два роки тому Максимчук розповідав про тортури у СІЗО Таганрога.

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Сьогодні Росія та Україна провели обмін полоненими за формулою 270 на 270. Крім того, сторони обмінялися цивільними бранцями — додому повернулися шестеро українців та семеро росіян.

Як зазначають у виданні, неофіційні списки обміняних опублікували українські телеграм-канали. Серед тих, хто повернувся додому, засуджений у Росії до 20 років колонії полонений боєць "Азова" Олександр Максимчук.

Азовець потрапив у російський полон після виходу захисників з "Азовсталі"

Олександр Максимчук потрапив у полон у травні 2022 року, коли разом з іншими українськими військовими вийшов із обложеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Спочатку його тримали в колонії в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року в результаті вибуху загинули щонайменше 48 військовополонених. Восени того ж року його перевели до СІЗО-2 Таганрога.

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У СІЗО Таганрога військового катували струмом і жорстоко били

2024 року Максимчука етапували в Ростов-на-Дону. Проти військового порушили справу про участь у терористичній спільноті та проходження навчання з метою терористичної діяльності — це стандартні звинувачення, які висувають полоненим бійцям "Азова" в Росії. У Таганрозі Максимчука катували струмом, били водопровідними трубами, кулаками, ногами, зав'язували очі та руки скотчем, підвішували вниз головою.

У грудні 2024 року російський суд засудив Максимчука до 20 років колонії

У грудні того ж року суд ухвалив йому вирок — 20 років колонії суворого режиму.

Після вироку Максимчук встиг коротко поговорити з кореспондентом "Медіазони" та розповів про тортури у СІЗО-2 Таганрога, де з початку війни тримають захоплених у полон українців.

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