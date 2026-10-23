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Новости Обстрел Славянска
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Два человека госпитализированы из-за атаки РФ на Славянск, уничтожено 20 единиц транспорта. ФОТО

Сегодня, 23 октября, российские оккупанты нанесли очередные удары по Славянску в Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, около 16:00 враг нанес по городу авиаудар. Повреждены многоэтажные дома, автомобили, магазин.

В результате атаки ранения получили две женщины - 54 и 62 лет. Обе госпитализированы.

Чуть позже вражеский обстрел повредил автобусы местного перевозчика. Уничтожено 20 единиц транспорта

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Последствия атаки

Удар РФ по Славянску
Удар РФ по Славянску

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Автор: 

обстрел (36265) Донецкая область (13407) Краматорский район (1593) Славянск (2916)
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