Два человека госпитализированы из-за атаки РФ на Славянск, уничтожено 20 единиц транспорта. ФОТО
Сегодня, 23 октября, российские оккупанты нанесли очередные удары по Славянску в Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, около 16:00 враг нанес по городу авиаудар. Повреждены многоэтажные дома, автомобили, магазин.
В результате атаки ранения получили две женщины - 54 и 62 лет. Обе госпитализированы.
Чуть позже вражеский обстрел повредил автобусы местного перевозчика. Уничтожено 20 единиц транспорта
Последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль