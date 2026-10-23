Дві людини госпіталізовані через атаку РФ на Слов’янськ, знищено 20 одиниць транспорту. ФОТО

Сьогодні, 23 жовтня, російські окупанти завдали чергових ударів по Словʼянську в Донецькій області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, близько 16:00 ворог завдав по місту авіаудару. Пошкоджено багатоповерхові будинки, автівки, магазин.

Унаслідок атаки поранення дістали дві жінки - 54 та 62 років. Обидві госпіталізовані.

Трохи пізніше ворожий обстріл пошкодив автобуси місцевого перевізника. Знищено 20 одиниць транспорту

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Наслідки атаки





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