Дві людини госпіталізовані через атаку РФ на Слов’янськ, знищено 20 одиниць транспорту. ФОТО
Сьогодні, 23 жовтня, російські окупанти завдали чергових ударів по Словʼянську в Донецькій області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, близько 16:00 ворог завдав по місту авіаудару. Пошкоджено багатоповерхові будинки, автівки, магазин.
Унаслідок атаки поранення дістали дві жінки - 54 та 62 років. Обидві госпіталізовані.
Трохи пізніше ворожий обстріл пошкодив автобуси місцевого перевізника. Знищено 20 одиниць транспорту
Наслідки атаки
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