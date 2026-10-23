Отец и сын, друзья детства из Мариуполя и спасатель: истории тех, кого вернули из плена РФ. ВИДЕО

23 октября в ходе обмена военнопленными из российского плена домой вернулись, в частности, украинские пограничники, гвардейцы и спасатель. Некоторые из них встретились с родными прямо на месте обмена.

Об этом рассказал глава МВД Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Отец и сын, оба Владимиры

Среди освобожденных есть двое пограничников по имени Владимир - отец и сын. По словам Выгивского, они бок о бок защищали Мариуполь, пережили штурм "Азовстали" и вместе попали в российский плен. 23 октября они впервые за четыре года смогли обняться и пообщаться.

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Друзья детства

Леонид и Сергей - гвардейцы, друзья детства, родом из Мариуполя. В 2022 году они защищали родной город в составе "Азова". В плену они знали, что обязательно вернутся домой.

Спасатель Денис

Также вернули спасателя Дениса, которого, как утверждает Выгивский, Россия незаконно приговорила к 16 годам лишения свободы. В первые минуты на родной земле он признался, что мечтает вернуться к работе в ГСЧС.

"Радуемся за каждого, кто сегодня наконец-то в Украине. Работаем над скорейшим возвращением всех наших пленных", - написал Выговский.

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