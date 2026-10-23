Батько й син, друзі дитинства з Маріуполя та рятувальник: історії тих, кого повернули з полону РФ. ВIДЕО

23 жовтня під час обміну військовополоненими з російського полону додому повернули, зокрема, українських прикордонників, гвардійців і рятувальника. Частина з них зустрілася з рідними просто на місці обміну.

Про це розповів голова МВС Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Батько й син, обидва Володимири

Серед звільнених є двоє прикордонників, на ім'я Володимир, батько й син. За словами Вигівського, вони пліч-о-пліч обороняли Маріуполь, пережили штурм "Азовсталі" й разом потрапили до російського полону. 23 жовтня вони вперше за чотири роки змогли обійнятися й поспілкуватися.

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Друзі дитинства

Леонід і Сергій — гвардійці, друзі дитинства, родом із Маріуполя. У 2022 році вони захищали рідне місто у складі "Азову". У полоні вони знали, що обов'язково повернуться додому.

Рятувальник Денис

Також повернули рятувальника Дениса, якого, як стверджує Вигівський, Росія незаконно засудила до 16 років ув'язнення. У перші хвилини на рідній землі він зізнався, що мріє повернутися до роботи в ДСНС.

"Радіємо за кожного, хто сьогодні нарешті в Україні. Працюємо задля якнайшвидшого повернення всіх наших полонених", — написав Вигівський.

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