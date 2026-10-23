Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск: один погибший, шестеро раненых, среди них трое детей

Днём 23 октября 2026 года российские войска нанесли авиаудар по жилому кварталу Краматорска, сбросив три авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. В результате атаки один человек погиб, еще шесть мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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"23 октября 2026 года в 15:44 войска РФ сбросили на Краматорск три"ФАБ-250" с УМПК. Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал", — говорится в сообщении.

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Жертвы обстрела

В результате атаки погиб один человек.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц - две женщины 45 и 54 лет, 47-летний мужчина, а также

трое детей: девочки 7 и 10 лет и их брат в возрасте 1 года и 10 месяцев.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Разрушения в результате обстрела

В эпицентре попадания вражеских средств поражения повреждены 27 жилых домов.









Окончательные последствия обстрела устанавливаются.