Россия сбросила три авиабомбы на Краматорск: один погибший, шестеро раненых, среди них трое детей
Днём 23 октября 2026 года российские войска нанесли авиаудар по жилому кварталу Краматорска, сбросив три авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. В результате атаки один человек погиб, еще шесть мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
"23 октября 2026 года в 15:44 войска РФ сбросили на Краматорск три"ФАБ-250" с УМПК. Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал", — говорится в сообщении.
Жертвы обстрела
- В результате атаки погиб один человек.
- Телесные повреждения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц - две женщины 45 и 54 лет, 47-летний мужчина, а также
- трое детей: девочки 7 и 10 лет и их брат в возрасте 1 года и 10 месяцев.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Разрушения в результате обстрела
В эпицентре попадания вражеских средств поражения повреждены 27 жилых домов.
Окончательные последствия обстрела устанавливаются.
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