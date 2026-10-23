Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: загиблий, шестеро поранених, серед них троє дітей

Удень 23 жовтня 2026 року російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Краматорська, скинувши три авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще шестеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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"23 жовтня 2026 року о 15:44 війська рф скинули на Краматорськ три "ФАБ-250" з УМПК. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал", - ідеться в повідомленні.

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Жертви обстрілу

В результаті атаки загинула одна людина.

Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 6 цивільних – двоє жінок 45 і 54 років, 47-річний чоловік, а також

троє дітей: дівчинки 7 й 10 років та їх брат віком 1 рік і 10 місяців.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. Їм надається кваліфікована медична допомога.

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Руйнування від обстрілу

В епіцентрі влучання ворожих засобів ураження пошкоджено 27 житлових будинків.









Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.