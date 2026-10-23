Росія скинула три авіабомби на Краматорськ: загиблий, шестеро поранених, серед них троє дітей
Удень 23 жовтня 2026 року російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Краматорська, скинувши три авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще шестеро цивільних зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
"23 жовтня 2026 року о 15:44 війська рф скинули на Краматорськ три "ФАБ-250" з УМПК. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал", - ідеться в повідомленні.
Жертви обстрілу
- В результаті атаки загинула одна людина.
- Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 6 цивільних – двоє жінок 45 і 54 років, 47-річний чоловік, а також
- троє дітей: дівчинки 7 й 10 років та їх брат віком 1 рік і 10 місяців.
У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. Їм надається кваліфікована медична допомога.
Руйнування від обстрілу
В епіцентрі влучання ворожих засобів ураження пошкоджено 27 житлових будинків.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.
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