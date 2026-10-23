Китай обладает достаточным влиянием, чтобы заставить Путина прекратить войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай обладает достаточным влиянием на Россию, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи в Hudson Institute, сообщает Цензор.НЕТ.

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О влиянии Китая

"Китай имеет влияние на Россию, ведь является для нее реальным рынком сбыта, а товарооборот между Россией и Китаем, кажется, самый большой. Поэтому, конечно, Китай имеет влияние и может заставить Путина прекратить эту войну", - отметил президент.

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О возможной встрече лидеров Китая, США и России

По словам Зеленского, он не знает, какие вопросы будут обсуждаться во время возможной встречи лидеров Китая, США и России, но позиция Украины неизменна: никаких решений по Украине без Украины.

"Надеюсь, никто не будет делить Украину. Для нас это непросто. Нам нужны друзья, а не российские друзья", - подчеркнул он.

Украина, по его словам, всегда поддерживала многосторонние переговоры и выступала за контакты с Россией при посредничестве США и при поддержке Европы.

"Если Китай действительно хочет помочь, он может это сделать. Но я действительно не знаю повестку дня их встречи", - добавил Зеленский.

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