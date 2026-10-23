Китай має достатньо впливу, щоб змусити Путіна припинити війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай має достатньо впливу на Росію, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі в Hudson Institute, інформує Цензор.НЕТ.

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Про вплив Китаю

"Китай має вплив на Росію, адже є для неї реальним ринком збуту, а товарообіг між Росією та Китаєм, здається, є найбільшим. Тож, звичайно, Китай має вплив і може змусити Путіна припинити цю війну", — зазначив президент.

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Про можливу зустріч лідерів Китаю, США й Росії

За словами Зеленського, він не знає, які питання обговорюватимуть під час можливої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії, але позиція України незмінна: жодних рішень щодо України без України.

"Сподіваюся, ніхто не ділитиме Україну. Для нас це непросто. Нам потрібні друзі, а не російські друзі", — наголосив він.

Україна, за його словами, завжди підтримувала багатосторонні переговори й виступала за контакти з Росією за посередництва США та за підтримки Європи.

"Якщо Китай справді хоче допомогти, він може це зробити. Але я справді не знаю порядку денного їхньої зустрічі", — додав Зеленський.

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