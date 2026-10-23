Сикорский - Маску: США прекратили финансировать Украину, именно Европа платит за американское оружие

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал обвинения миллиардера Илона Маска в том, что деньги американских налогоплательщиков якобы поступают в Украину и отмываются через "прачечные".

Об этом Сикорский написал в соцсети X в ответ на пост Маска, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал Сикорский

"Нет, Илон, США прекратили финансировать Украину в прошлом году. На самом деле американские компании зарабатывают на американском оружии, за которое платим мы, европейцы. Чем больше вы вмешиваетесь в нашу политику и чем больше используете свои товары в политических целях, тем больше вредите своему бренду", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Если Трамп добьётся справедливого мира в Украине, я лично выдвину его на Нобелевскую премию

Что этому предшествовало?

Ранее Маск в соцсети X написал, что в Украине существует "огромная разница в интересах" между элитами и простым народом: первые, по его словам, "очень разбогатели на сотнях миллиардов", поступающих в Украину, а детей вторых призывают "гибнуть в окопах".

Он также утверждал, что часть денег американских налогоплательщиков "через несколько отмывающих структур" возвращается для финансирования политических кампаний в США. Доказательств Маск не привёл.

Что такое PURL

В 2025 году запустили программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, приоритетный перечень потребностей Украины). В рамках этой программы страны НАТО финансируют вооружение, которое закупается в США для обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский призвал Навроцкого повлиять на Трампа, чтобы не допустить "Ялты-2" для Украины