Сікорський – Маску: США припинили фінансувати Україну, саме Європа платить за американську зброю
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував закиди мільярдера Ілона Маска про те, що гроші американських платників податків нібито ідуть в Україну та відмиваються через "пральні".
Про це Сікорський написав в соцмережі X у відповідь на допис Маска, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав Сікорський
"Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді американські компанії заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці. Чим більше ви втручаєтеся в нашу політику і чим більше використовуєте свої товари в політичних цілях, тим більше шкодите своєму бренду", — написав він.
Що передувало?
Раніше Маск у соцмережі Х написав, що в Україні існує "величезна різниця в інтересах" між елітами й простим народом: перші, за його словами, "дуже розбагатіли на сотнях мільярдів", які надходять в Україну, а дітей других призивають "гинути в окопах".
Він також стверджував, що частина грошей американських платників податків "через кілька пралень" повертається для фінансування політичних кампаній у США. Доказів Маск не навів.
Що таке PURL
- У 2025 році запустили програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, пріоритетний перелік потреб України). За нею країни НАТО фінансують озброєння, яке купують у США для оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль