Сікорський – Маску: США припинили фінансувати Україну, саме Європа платить за американську зброю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував закиди мільярдера Ілона Маска про те, що гроші американських платників податків нібито ідуть в Україну та відмиваються через "пральні".

Про це Сікорський написав в соцмережі X у відповідь на допис Маска, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Сікорський

"Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді американські компанії заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці. Чим більше ви втручаєтеся в нашу політику і чим більше використовуєте свої товари в політичних цілях, тим більше шкодите своєму бренду", — написав він.

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Що передувало?

Раніше Маск у соцмережі Х написав, що в Україні існує "величезна різниця в інтересах" між елітами й простим народом: перші, за його словами, "дуже розбагатіли на сотнях мільярдів", які надходять в Україну, а дітей других призивають "гинути в окопах".

Він також стверджував, що частина грошей американських платників податків "через кілька пралень" повертається для фінансування політичних кампаній у США. Доказів Маск не навів.

Що таке PURL

У 2025 році запустили програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, пріоритетний перелік потреб України). За нею країни НАТО фінансують озброєння, яке купують у США для оборони України.

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