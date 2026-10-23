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Сікорський – Маску: США припинили фінансувати Україну, саме Європа платить за американську зброю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував закиди мільярдера Ілона Маска про те, що гроші американських платників податків нібито ідуть в Україну та відмиваються через "пральні".

Про це Сікорський написав в соцмережі X у відповідь на допис Маска, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказав Сікорський

"Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді американські компанії заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці. Чим більше ви втручаєтеся в нашу політику і чим більше використовуєте свої товари в політичних цілях, тим більше шкодите своєму бренду", — написав він.

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Що передувало?

Раніше Маск у соцмережі Х написав, що в Україні існує "величезна різниця в інтересах" між елітами й простим народом: перші, за його словами, "дуже розбагатіли на сотнях мільярдів", які надходять в Україну, а дітей других призивають "гинути в окопах".

Він також стверджував, що частина грошей американських платників податків "через кілька пралень" повертається для фінансування політичних кампаній у США. Доказів Маск не навів.

Що таке PURL

  • У 2025 році запустили програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, пріоритетний перелік потреб України). За нею країни НАТО фінансують озброєння, яке купують у США для оборони України.

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Сікорський відповів Маску на заяву про гроші для України з США
Фото: Скриншот допису Сікорського в Х

Автор: 

допомога (8215) Сікорський Радослав (449) США (22991) Маск Ілон (388)
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Топ коментарі
+9
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23.10.2026 23:04 Відповісти
+9
За це Сікорському - респект!
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23.10.2026 23:11 Відповісти
+5
маск відробляє китаю та мухосранську ,які інвестували у обнюхану геніальність цього виб* ядка + гроші його батька під* філа ... те шо маск дешеве чмо і підтримується нацистами автократами це не секрет !!!...
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23.10.2026 23:13 Відповісти

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