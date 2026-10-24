РФ расширяет гибридную войну против Европы для давления на общество и ослабления поддержки Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия расширяет гибридную войну против европейских государств, используя беспилотники для оказания давления на общество и ослабления поддержки Украины. По его словам, Москва также будет пытаться блокировать Черное море и атаковать суда с сельскохозяйственной продукцией и энергоресурсами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне.

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Зеленский заявил, что российские гибридные атаки направлены не только против Украины, но и против других государств, в частности бывших советских республик, которые сейчас являются независимыми странами.

По его словам, атаки дронов уже совершались против Румынии, Германии, Польши, Молдовы и Болгарии. Президент также сообщил об атаке на судно с грузом в Черном море у берегов Румынии.

"Думаю, что цель россиян — оказать на Европу как можно более сильное давление. Они надеются, что это повлияет на европейское общество и заставит европейцев задуматься о том, как меньше поддерживать Украину и как защитить самих себя", — отметил президент.

По его мнению, Москва стремится расколоть Европейский Союз и ослабить помощь Украине, угрожая европейским государствам кибернетическими и гибридными атаками, а также ударами беспилотников.

Россия может дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих

Зеленский также заявил, что Россия рассчитывает дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. Украина будет готовиться к возможным вызовам, однако пока неизвестно, какую часть этих сил Москва планирует задействовать в войне против Украины.

Президент отметил, что некоторые европейские государства до сих пор не в полной мере осознают угрозу со стороны России. Они считают, что война может распространиться на Украину и восточный фланг Европы, но не обязательно затронет их собственные страны.

"Трудно поверить, что война может прийти в твой дом, к твоей семье, пока она не придет. Трудно поверить, что война может прийти в твою страну, твой город, в твой дом", — сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, почему Европа не сможет защититься без Украины

Глава государства подчеркнул, что европейские страны, поддерживая Украину, одновременно пытаются усилить собственную оборону, в частности получить средства перехвата ракет и беспилотников.

В то же время, по словам Зеленского, Европа не сможет эффективно противостоять России в одиночку, если Украина не удержит оборону.

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"Если они прорвут наши оборонительные рубежи, если наша страна падет, никто не сможет защититься самостоятельно. Очень трудно обороняться против страны, которая готова на все, которая готова убивать обычных людей, мирных жителей, применяя ракеты, дроны и любые другие средства", — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украина должна стать важной составляющей системы безопасности НАТО и Европы.

Президент предостерег от попыток договориться с Россией исключительно дипломатическим путем

Зеленский также заявил, что дипломатических договоренностей недостаточно для обеспечения безопасности, если Россия будет чувствовать слабость своих оппонентов.

По его словам, Москва может продолжать атаки, если увидит возможность добиться ослабления санкций, возврата средств или размораживания замороженных активов.

"Чтобы обеспечить безопасность, нужно быть сильными. Украина является важной, даже чрезвычайно важной частью этой системы безопасности", — подытожил Зеленский.

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