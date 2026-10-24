Росія розширює гібридну війну проти Європи для тиску на суспільства та послаблення підтримки України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розширює гібридну війну проти європейських держав, використовуючи безпілотники для тиску на суспільства та послаблення підтримки України. За його словами, Москва також намагатиметься блокувати Чорне море й атакувати судна з аграрною продукцією та енергоресурсами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави сказав під час онлайн-виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні.

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Зеленський заявив, що російські гібридні атаки спрямовані не лише проти України, а й проти інших держав, зокрема колишніх радянських республік, які нині є незалежними країнами.

За його словами, атаки дронів уже відбувалися проти Румунії, Німеччини, Польщі, Молдови та Болгарії. Президент також повідомив про атаку на судно з продукцією в Чорному морі біля Румунії.

"Думаю, що мета росіян - чинити на Європу якомога сильніший тиск. Вони сподіваються, що це вплине на європейські суспільства і змусить європейців замислитися над тим, як менше підтримувати Україну та як захистити самих себе", - зазначив президент.

На його думку, Москва прагне розколоти Європейський Союз і послабити допомогу Україні, погрожуючи європейським державам кібернетичними та гібридними атаками, а також ударами безпілотників.

Росія може додатково мобілізувати 300 тисяч військових

Зеленський також заявив, що Росія розраховує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців. Україна готуватиметься до можливих викликів, однак наразі невідомо, яку частину цих сил Москва планує використати у війні проти України.

Президент зауважив, що деякі європейські держави досі не повною мірою усвідомлюють загрозу з боку Росії. Вони вважають, що війна може поширитися на Україну та східний фланг Європи, але не обов’язково торкнеться їхніх власних країн.

"Важко повірити, що війна може прийти до твого дому, до твоєї родини, поки вона не прийде. Важко повірити, що війна може прийти у твою країну, твоє місто, до твого дому", - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, чому Європа не зможе захиститися без України

Глава держави наголосив, що європейські країни, підтримуючи Україну, водночас намагаються посилити власну оборону, зокрема отримати засоби перехоплення ракет і безпілотників.

Водночас, за словами Зеленського, Європа не зможе ефективно протистояти Росії самостійно, якщо Україна не втримає оборону.

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"Якщо вони прорвуть наші оборонні рубежі, якщо наша країна впаде, ніхто не зможе захиститися самостійно. Дуже важко оборонятися проти країни, яка готова на все, яка готова вбивати звичайних людей, мирних жителів, застосовуючи ракети, дрони та будь-які інші засоби", - наголосив президент.

Він підкреслив, що Україна має стати важливою складовою системи безпеки НАТО та Європи.

Президент застеріг від спроб домовитися з Росією лише дипломатичним шляхом

Зеленський також заявив, що дипломатичних домовленостей недостатньо для гарантування безпеки, якщо Росія відчуватиме слабкість своїх опонентів.

За його словами, Москва може продовжувати атаки, якщо бачитиме можливість домогтися послаблення санкцій, повернення коштів або розмороження заморожених активів.

"Щоб мати безпеку, потрібно бути сильними. Україна є важливою, навіть надзвичайно важливою частиною цієї системи безпеки", - підсумував Зеленський.

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