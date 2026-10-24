ЦРУ продолжает помогать Украине наносить удары по России, несмотря на политику Трампа, - The Atlantic
Центральное разведывательное управление США продолжает передавать Украине разведывательные данные, которые используются для нанесения ударов по российской территории. Сотрудничество продолжается, несмотря на стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с Владимиром Путиным и добиться прекращения украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.
По информации издания, американская сторона предоставляет Украине разведывательную информацию, которую используют при атаках на территории России. Кроме того, спутники США предупреждают украинские Силы обороны о приближении российских ракет и беспилотников.
Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки рассказал The Atlantic, что ЦРУ играет ведущую роль среди структур США, которые непосредственно работают в Украине.
Представитель одной из балтийских спецслужб, в свою очередь, заявил, что операции ЦРУ против России стали "гораздо более агрессивными", чем при администрации Джо Байдена.
Директор ЦРУ поддерживает сотрудничество с Украиной
Ключевую роль в продолжении разведывательного взаимодействия играет директор ЦРУ Джон Ретклифф. Несмотря на близкие отношения с Дональдом Трампом, он продолжает поддерживать сотрудничество американской разведки с Украиной.
В то же время такая деятельность, по данным The Atlantic, все больше расходится с политикой Белого дома. Трамп считает, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам способствуют росту цен на топливо, поэтому настаивает на прекращении таких атак.
Американская разведка, в свою очередь, исходит из того, что Путин продолжает войну, поскольку рассчитывает на победу или на истощение западной поддержки Украины.
Ретклифф посещал Москву и встречался с Зеленским
Как пишет The Atlantic, в августе Джон Ретклифф посетил Москву. Во время встреч с руководителями российских спецслужб он пытался донести оценку ЦРУ относительно ситуации на фронте.
По оценке американской разведки, ни одна из сторон не одерживает победу.
В сентябре Ретклифф рассказал о своей поездке президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Ирландии.
Что будет, если Трамп решит прекратить помощь
Источники The Atlantic отмечают, что поддержка Украины со стороны ЦРУ зависит и от решений президента США. Если Трамп отдаст приказ прекратить разведывательную помощь Киеву, Ретклифф выполнит его, даже если руководство ведомства не будет соглашаться с таким решением.
Таким образом, по данным издания, нынешнее сотрудничество американской разведки с Украиной продолжается, однако его дальнейший формат будет зависеть от решений Белого дома.
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