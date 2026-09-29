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Новости Состояние российской экономики Визит Ретклиффа в Москву
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Директор ЦРУ Ретклифф во время визита в Москву предупредил Путина о крахе экономики РФ по сценарию СССР

Глава ЦРУ Джон Ретклифф

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ретклифф во время визита в Москву в конце августа заявил руководству РФ о крахе российской экономики, подобно тому, как это произошло с экономикой СССР, из-за войны против Украины.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Цензор.НЕТ.

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Экономику РФ ждет крах

Как отметил собеседник издания, Ретклифф передал Москве выводы американских разведывательных служб, в которых говорилось о том, что РФ проигрывает войну.

Как отмечается в материале, речь идет не столько о фронте на Донбассе или использовании Украиной беспилотников, которые теперь долетают до российской столицы. В военном плане ситуация сводится к патовой. Но экономически Россия не смогла бы с этим справиться, подчеркнул глава ЦРУ.

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Политика США и призыв к переговорам

Экономика терпит крах, как это произошло в Советском Союзе в конце холодной войны. Вместе с этим в сообщении было отмечено, что американская политика в отношении Украины основана на этих выводах.

Поэтому российский диктатор Владимир Путин не должен рассчитывать на то, что Соединенные Штаты откажутся от поддержки Киева, и поэтому президент США Дональд Трамп настаивает на переговорах.

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Визит Джона Ретклиффа в Москву

  • Директор ЦРУ Джон Ретклифф 25 августа прибыл в Москву для проведения переговоров с российскими чиновниками.

  • Российские СМИ пишут, что у Путина было запланировано очень масштабное мероприятие с участием сотен людей, но несколько дней назад его перенесли.

  • США попросили Украину воздержаться от атак на Москву, Санкт-Петербург и север России из-за визита своих чиновников.
  • По данным СМИ, Ретклифф мог предупредить Путина о последствиях новой мобилизации и нападения на НАТО.
  • Отметим, что в последний раз директор ЦРУ Уильям Бернс лично посещал Россию в ноябре 2021 года, чтобы предостеречь от военных действий против Украины и выяснить причины наращивания российских войск у границ.
  • Ранее FT сообщало, что директор ЦРУ Джон Ретклифф готовится сыграть ведущую роль в переговорах США по прекращению войны России против Украины, поскольку администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность замены спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Автор: 

россия (89736) ЦРУ (242) экономика (3958) Ретклифф Джон (25)
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Топ комментарии
+6
Правильно попередив, Україна виграла цю війну і доб'є кацапстан раніше чи пізніше!
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29.09.2026 22:13 Ответить
+6
За сценарієм СРСР:

Brent $18 - Brent $102
Імпорт пшениці - 1 місце в світі по експорту пшениці
Відсутність союзників - друга економіка світу в союзниках

і т.д.

Вже ось незабаром розвалиться. Хоча це не має значення. Просто треба триматися і вірити, вірити.
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29.09.2026 22:25 Ответить
+4
От тільки нинішній президент США, робить все, щоб підтримати економіку рф і щоб "розвалу" не сталося...
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29.09.2026 22:27 Ответить

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