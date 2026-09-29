Директор ЦРУ Реткліфф під час візиту до Москви попередив Путіна про крах економіки РФ за сценарієм СРСР

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф під час візиту до Москви наприкінці серпня заявив керівництву РФ про крах російської економіки, як було з економікою СРСР, через війну проти України.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

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Економіку РФ чекає крах

Як зазначив співрозмовник видання, Реткліфф передав Москві висновки американських розвідувальних служб, у яких йшлося про те, що РФ програє війну.

Як зазначається у матеріалі, йдеться не стільки про фронт на Донбасі чи використання Україною безпілотників, які тепер долітають до російської столиці. У військовому плані ситуація зводиться до патової. Але економічно Росія не змогла б з цим впоратися, наголошував глава ЦРУ.

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Політика США та заклик до перемовин

Економіка зазнає краху, як це сталося в Радянському Союзі наприкінці холодної війни. Разом із цим повідомлення було зроблено зауваження, що американська політика щодо України ґрунтується на цих висновках.

Тому російський диктатор Володимир Путін не повинен розраховувати на те, що Сполучені Штати відмовляться від підтримки Києва і тому президент США Дональд Трамп наполягає на переговорах.

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Візит Джона Реткліффа до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Раніше FT повідомляло, що директор ЦРУ Джон Реткліфф готується відіграти провідну роль у переговорах США щодо завершення війни Росії проти України, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість заміни спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

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