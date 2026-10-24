ЦРУ продовжує допомагати Україні завдавати ударів по Росії попри політику Трампа, - The Atlantic

Центральне розвідувальне управління США продовжує передавати Україні розвідувальні дані, які використовують для ударів по російській території. Співпраця триває попри прагнення президента США Дональда Трампа налагодити відносини з Володимиром Путіним і домогтися припинення українських атак на російські нафтопереробні заводи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела в американських та європейських спецслужбах.

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За інформацією видання, американська сторона надає Україні розвідувальну інформацію, яку використовують під час атак по території Росії. Крім того, супутники США попереджають українські Сили оборони про наближення російських ракет і безпілотників.

Колишній високопосадовець американської розвідки розповів The Atlantic, що ЦРУ відіграє провідну роль серед структур США, які безпосередньо працюють в Україні.

Представник однієї з балтійських спецслужб, своєю чергою, заявив, що операції ЦРУ проти Росії стали "набагато агресивнішими", ніж за адміністрації Джо Байдена.

Директор ЦРУ підтримує співпрацю з Україною

Ключову роль у продовженні розвідувальної взаємодії відіграє директор ЦРУ Джон Реткліфф. Попри близькі стосунки з Дональдом Трампом, він продовжує підтримувати співпрацю американської розвідки з Україною.

Водночас така діяльність, за даними The Atlantic, дедалі більше розходиться з політикою Білого дому. Трамп вважає, що українські удари по російських нафтопереробних заводах сприяють зростанню цін на пальне, тому наполягає на припиненні таких атак.

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Американська розвідка натомість виходить із того, що Путін продовжує війну, оскільки розраховує на перемогу або на виснаження західної підтримки України.

Реткліфф відвідував Москву та зустрічався із Зеленським

Як пише The Atlantic, у серпні Джон Реткліфф відвідав Москву. Під час зустрічей із керівниками російських спецслужб він намагався донести оцінку ЦРУ щодо ситуації на фронті.

За оцінкою американської розвідки, жодна зі сторін не здобуває перемоги.

У вересні Реткліфф розповів про свою поїздку президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в Ірландії.

Що буде, якщо Трамп вирішить припинити допомогу

Джерела The Atlantic наголошують, що підтримка України з боку ЦРУ залежить і від рішень президента США. Якщо Трамп віддасть наказ припинити розвідувальну допомогу Києву, Реткліфф виконає його, навіть якщо керівництво відомства не погоджуватиметься з таким рішенням.

Таким чином, за даними видання, нинішня співпраця американської розвідки з Україною триває, однак її подальший формат залежатиме від рішень Білого дому.

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